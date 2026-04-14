Debora Caprioglio al Teatro Sociale di Camogli con Non fui gentile fui Gentileschi

Sabato 18 aprile al Teatro Sociale di Camogli va in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi”, uno spettacolo interpretato da Debora Caprioglio e diretto da Roberto D'Alessandro. La rappresentazione si svolge nel teatro locale, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a una pièce dedicata alla figura della pittrice del Seicento. L’evento rientra nel cartellone delle iniziative culturali della stagione primaverile.

Sabato 18 aprile al Teatro Sociale di Camogli va in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi” con Debora Caprioglio per la regia di Roberto D'Alessandro.Lo spettacolo racconta la vita di Artemisia Gentileschi narrata da sé medesima. Una pièce che racconta i trionfi, le sconfitte e la ribellione.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Plaza Suite": al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil SimonUn hotel di lusso, una suite sempre uguale, una stanza che può contenere una vita intera o forse tre. Sergio Assisi al Teatro Sociale di Camogli con “Mi dimetto da uomo”In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Temi più discussi: Plaza Suite: al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil Simon; debora caprioglio in callas d'incanto ad asolo; Plaza Suite con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio al Teatro di Orsogna; Teatro Fonderia ’Plaza Suite’ per riderci sopra. Camogli: Debora Caprioglio è Artemisia Gentileschi al Teatro SocialeDall'ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli Sabato 18 aprile, alle ore 21.00, torna la grande prosa al Teatro Sociale di Camogli, con lo spettacolo Non ... levantenews.it Plaza suite: Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in scena al Teatro Fonderia LeopoldaCorrado Tedeschi e Debora Caprioglio in scena al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provincia di Grosseto, con Plaza Suite ... grossetonotizie.com Fiordaliso torna a teatro con “Le ragazze son tornate”, lo spettacolo che la vede in scena insieme a Daniela Poggi e Debora Caprioglio. Una commedia che punta a smontare il cliché della terza età, ma anche a parlare di amicizia, rinascita e libertà. - facebook.com facebook