Debora Caprioglio al Teatro Sociale di Camogli con Non fui gentile fui Gentileschi

Sabato 18 aprile, al Teatro Sociale di Camogli, si terrà la rappresentazione di “Non fui gentile, fui Gentileschi”, con Debora Caprioglio nel ruolo principale. La messa in scena è diretta da Roberto D'Alessandro. La pièce si svolge in un teatro che ospita un pubblico di appassionati, offrendo un appuntamento culturale dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi.

Sabato 18 aprile al Teatro Sociale di Camogli va in scena “Non fui gentile, fui Gentileschi” con Debora Caprioglio per la regia di Roberto D'Alessandro.Lo spettacolo racconta la vita di Artemisia Gentileschi narrata da sé medesima. Una pièce che racconta i trionfi, le sconfitte e la ribellione.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Plaza Suite": al teatro di Orsogna Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio protagonisti del capolavoro di Neil SimonUn hotel di lusso, una suite sempre uguale, una stanza che può contenere una vita intera o forse tre.