Aurelio De Laurentiis, noto produttore e dirigente sportivo, ha recentemente espresso idee che potrebbero influenzare il futuro del calcio italiano ed europeo. In un momento in cui il settore si confronta con vecchie tradizioni e tentativi di riforma, il suo approccio viene definito come quello di un “distruttore creativo”. Le sue proposte si inseriscono in un dibattito più ampio sulla direzione da prendere per il calcio nazionale e internazionale.

Mentre il calcio italiano continua a dibattersi tra nostalgie di campanile e riforme strutturali mai nate, Aurelio De Laurentiis torna a vestire i panni del "distruttore creativo". Nell’ultima intervista rilasciata a The Athletic, il patron del Napoli non si è limitato a criticare l'attuale sistema, ma ha delineato una visione che separa nettamente il folklore dal business sportivo moderno. Il messaggio è chiaro: per sopravvivere nell'arena globale, il calcio deve smettere di essere solo un gioco e diventare un brand d'intrattenimento ad alto valore aggiunto. Il primo punto della "dottrina De Laurentiis" riguarda il ridimensionamento della Serie A.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - De Laurentiis, il Visionario Scomodo

Sono Un Visionario

Valentina De Laurentiis: "Io selvaggia, papà visionario, i due pazzi del Napoli. E il nostro brand..."In una “cappa” densa di cattivi pensieri, perché quelli erano giorni bui, Valentina De Laurentiis si svegliò un mattino e scoprì che stava per...

Napoli, caso Lukaku: la posizione di De Laurentiis e Conte e il ruolo di De BruyneNapoli, 2 aprile 2026 - Ieri una lunghissima chiacchierata a Radio Crc per parlare del momento no (per usare un eufemismo) del calcio italiano, con...