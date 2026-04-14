Nel giornalismo ci sono alcuni soggetti definiti inintervistabili. Alcuni perché si sottraggono. Pensiamo a Enrico Cuccia. Ma altri sono inintervistabili perché sono inafferrabili anche se rispondono alle tue domande e anzi godono a stare davanti ai riflettori accesi. Ma non ne catturi mai l’anima. Perché sono perennemente sfuggenti, mutevoli. Dettano loro l’agenda. Anche quella delle emozioni. Aurelio De Laurentiis è così. Corrado Guzzanti parlerebbe dei De Laurentiis transformer, come per Berlusconi. Ci sono temi su cui non cambia idea, come ad esempio l’arretratezza del calcio, soprattutto dei signori del calcio che non hanno compreso la trasformazione del mondo del pallone in industria.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis è inintervistabile: ogni intervista è un film diverso

Napoli, De Laurentiis: Il Maradona è un semi-cesso

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