Mario Giuffredi | Per fare l'agente ho reso vedova mia moglie Con De Laurentiis litigo ogni giorno

Mario Giuffredi, noto procuratore sportivo italiano, rappresenta calciatori come Di Lorenzo, Zaccagni e Pio Esposito. In questa intervista a Fanpage, l'agente condivide aspetti della sua carriera e il suo rapporto con il mondo del calcio, offrendo una panoramica sincera e diretta sul suo ruolo e le sfide quotidiane.

Mario Giuffredi, procuratore sportivo tra i più importanti in Italia, agente - tra gli altri - di Di Lorenzo, Zaccagni e Pio Esposito, si racconta a Fanpage.it: da quando vendeva fiori nei mercati ai primi contratti importanti, dalle litigate con De Laurentiis e Lotito al mito di Silvio Berlusconi e Luciano Moggi: "Dico bugie in continuazione, spesso a fin di bene".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Argomenti discussi: L'agente di Vergara attacca Conte: Lui mai in campo senza gli infortuni, non mi faccio prendere in giro; Conte, l'attacco dell'agente: Non ha coraggio con i giovani e li tiene in ostaggio, deve decidere se...; Napoli, il durissimo attacco dell'agente Giuffredi contro Conte: Non crede nei giovani, non deve prendermi per il c***; Napoli: Muro contro muro tra Mario Giuffredi e Conte.

L'agente di Marianucci e Ambrosino attacca Conte: Ostaggi a Napoli. Vergara più fortunatoMario Giuffredi è un agente che ha diversi suoi assistiti nel Napoli e soprattutto non è il tipo che teme di prendere posizioni decise per. tuttomercatoweb.com

mario giuffredi per fareGiuffredi attacca Antonio Conte: Non mi faccio prendere per il c**o da luiMario Giuffredi non le manda a dire ad Antonio Conte e in un'intervista a Calcio Napoli 24 ha attaccato duramente l'allenatore azzurro: A Conte manca il coraggio di mettere i giovani ... firenzeviola.it

