Il produttore cinematografico e imprenditore ha dichiarato che nel sistema calcio italiano ci sono solo club con un milione di tifosi, affermazione che ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle istituzioni sportive e del governo. La sua intervista, pubblicata sulla rivista The Athletic, ha attirato l'attenzione su questioni di governance e sulla reale dimensione delle squadre nel panorama nazionale. La dichiarazione ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e i media sportivi.

Aurelio De Laurentiis ha lanciato una bomba atomica sul sistema calcio dalle colonne di The Athletic, trasformando una riflessione sulla governance in un manifesto rivoluzionario che scuote Palazzo Chigi e i vertici della FIGC a Roma. Il patron della SSC Napoli, parlando direttamente ai mercati internazionali, ha messo nel mirino l’attuale struttura democratica della UEFA, scagliandosi contro il presidente Aleksander Ceferin e un modello elettorale dove «San Marino ha lo stesso peso dell’Italia o dell’Inghilterra». Per De Laurentiis non è solo un problema di voti, ma di un’architettura politica che costringe i grandi club a un calendario asfissiante per accontentare le federazioni minori, sacrificando lo spettacolo sull’altare del consenso.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - De Laurentiis abbatte il calcio: “Solo club con un milione di tifosi”

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