Un giocatore ha deciso di parlare per la prima volta delle sue esperienze legate alla Juventus, rivelando dettagli sulla sua esclusione dallo spogliatoio e sul suo rapporto con la squadra. In un’intervista rilasciata ai microfoni di TNS, ha spiegato come viveva la situazione e ha descritto anche le emozioni legate a giocare nell’Allianz Stadium. Le sue parole forniscono un quadro diretto sulla sua esperienza personale in un momento di cambiamenti.

di Francesco Spagnolo David ai microfoni di TNS ha parlato per la prima volta della sua esperienza con la Juventus soffermandosi su diversi temi. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di TSN, Jonathan David ha parlato della sua esperienza con la Juventus. Le dichiarazioni JUVENTUS – « I bianconeri è il club più sotto esame in Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parlerà ». ESCLUSO DALLO SPOGLIATOIO – « Non so perché sia natata questa voce. Ovviamente non è vero. Passo molto tempo con i ragazzi e vado d’accordo ».? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David dice la sua verità: «Io escluso dallo spogliatoio? Ecco come stanno le cose. Fantastico giocare all’Allianz Stadium»

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