Dalla strada al cuore salvano una gattina di razza abbandonata | ora uno di loro vuole adottarla
Una gattina di razza Scottish è stata trovata da alcuni passanti a Gambettola, apparentemente abbandonata e senza collare. Gli individui che l’hanno soccorsa hanno deciso di prendersi cura di lei, portandola in un luogo sicuro. Uno di loro ha manifestato l’intenzione di adottarla, dopo averle prestato le prime cure. La gattina si trova ora sotto assistenza, in attesa di ulteriori verifiche e disposizioni.
Una bellissima gattina, di razza Scottish, è stata trovata a Gambettola mentre girovagava da sola, senza collare e un po' disorientata. Ad accorgersene sabato scorso sono stati due ragazzini che, vedendola spaesata, non se la sono sentita di lasciarla lì e hanno chiamato il gattile. Ad andare a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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