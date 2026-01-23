Giovane al Napoli | Manna brucia la concorrenza Conte ha il sostituto di Lang
Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona, in un’operazione da 20 milioni di euro complessivi. Il giovane attaccante, considerato una delle promesse più interessanti, sostituirà Lang e rafforzerà la rosa partenopea. La decisione, presa dopo un’attenta valutazione dei costi, rappresenta un passo importante nel progetto del club per la prossima stagione.
AFFARE FATTO: I COSTI. Il Napoli ha definito l’acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona. L’operazione si chiude a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro (parte fissa più bonus). Il giocatore firmerà un contratto quadriennale valido fino al 30 giugno 2030. L’investimento è stato reso possibile grazie al “tesoretto” derivante dalle cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, rispettando così i parametri del saldo zero imposti dalla FIGC. Chi è Giovane Santana (Definizione). Giovane Santana do Nascimento è un attaccante brasiliano classe 2003, rivelazione della Serie A 202526. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
