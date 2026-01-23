Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona, in un’operazione da 20 milioni di euro complessivi. Il giovane attaccante, considerato una delle promesse più interessanti, sostituirà Lang e rafforzerà la rosa partenopea. La decisione, presa dopo un’attenta valutazione dei costi, rappresenta un passo importante nel progetto del club per la prossima stagione.

AFFARE FATTO: I COSTI. Il Napoli ha definito l’acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona. L’operazione si chiude a titolo definitivo per una cifra complessiva di 20 milioni di euro (parte fissa più bonus). Il giocatore firmerà un contratto quadriennale valido fino al 30 giugno 2030. L’investimento è stato reso possibile grazie al “tesoretto” derivante dalle cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, rispettando così i parametri del saldo zero imposti dalla FIGC. Chi è Giovane Santana (Definizione). Giovane Santana do Nascimento è un attaccante brasiliano classe 2003, rivelazione della Serie A 202526. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Giovane al Napoli: Manna brucia la concorrenza. Conte ha il sostituto di Lang

