Il Partito Democratico si prepara a un nuovo sondaggio per scegliere il candidato alle prossime amministrative. La decisione non piace a tutti, e già si sentono critiche sulla gestione della sindaca Arrighi, che viene accusata di ripetere gli stessi schemi politici di sempre. La tensione cresce, mentre si avvicinano le scadenze elettorali.

"Ancora una volta stiamo assistendo all’ennesimo teatrino del Partito Democratico e della sindaca Arrighi e la sua amministrazione". Se il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi reagisce di fronte alla volontà di un rimpasto di giunta del Partito democratico a Carrara, gli stessi Dem hanno bocche cucite e attendono. Fra i più informati c’è chi giura ci sia già stato un accordo fra il segretario di via Groppini Luca Barattini e la sindaca Serena Arrighi per un secondo mandato. Altri invece dichiarano che la scelta del prossimo candidato sindaco di centro sinistra passerà da un sondaggio nella città fra gli elettori per tastare l’indice di gradimento e passare poi a un’eventuale seconda candidatura dell’attuale sindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pd punta al sondaggio . Il prossimo candidato potrà essere scelto dai cittadini

