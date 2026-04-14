Dai coltelli in auto al deposito di rifiuti speciali fino alla multa alla macelleria | raffica di denunce
Nel pomeriggio di lunedì 13, i carabinieri di Portomaggiore hanno condotto un servizio straordinario di controllo nei Comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato. Durante le operazioni sono state effettuate diverse denunce, sequestri e sanzioni. Tra le situazioni controllate ci sono state presenze di coltelli in auto, depositi di rifiuti speciali e una multa a una macelleria. L’intervento ha riguardato varie attività e comportamenti sospetti nel territorio.
Denunce, sequestri e sanzioni nel pomeriggio di lunedì 13, quando i carabinieri di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio, nei Comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato, per contrastare ogni forma di illecito in materia di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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