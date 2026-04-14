Dai coltelli in auto al deposito di rifiuti speciali fino alla multa alla macelleria | raffica di denunce

Nel pomeriggio di lunedì 13, i carabinieri di Portomaggiore hanno condotto un servizio straordinario di controllo nei Comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato. Durante le operazioni sono state effettuate diverse denunce, sequestri e sanzioni. Tra le situazioni controllate ci sono state presenze di coltelli in auto, depositi di rifiuti speciali e una multa a una macelleria. L’intervento ha riguardato varie attività e comportamenti sospetti nel territorio.