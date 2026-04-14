D’Agostino doppio ruolo e obiettivi chiari | Voglio una vittoria a Mantova Lo stadio? Fermo ma non per colpa nostra
Stamattina, in una conferenza stampa, Angelo Antonio D'Agostino si è presentato come segretario provinciale di Forza Italia, ma ha anche parlato del suo ruolo di allenatore. Ha dichiarato di voler ottenere una vittoria nella prossima partita a Mantova e ha spiegato che lo stadio è ancora chiuso, ma non per colpa sua. La sua presenza in entrambe le vesti ha attirato l’attenzione dei presenti.
Angelo Antonio D'Agostino indossa due cappelli. Stamattina era alla conferenza stampa di Laura Nargi in veste di segretario provinciale di Forza Italia. A margine dell'evento, i giornalisti lo hanno raggiunto anche nella sua altra veste: quella di presidente dell'US Avellino. La prima risposta è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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