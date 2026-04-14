D’Agostino doppio ruolo e obiettivi chiari | Voglio una vittoria a Mantova Lo stadio? Fermo ma non per colpa nostra

Stamattina, in una conferenza stampa, Angelo Antonio D'Agostino si è presentato come segretario provinciale di Forza Italia, ma ha anche parlato del suo ruolo di allenatore. Ha dichiarato di voler ottenere una vittoria nella prossima partita a Mantova e ha spiegato che lo stadio è ancora chiuso, ma non per colpa sua. La sua presenza in entrambe le vesti ha attirato l’attenzione dei presenti.