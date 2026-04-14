Da Verdi a Mozart | a Oleggio le grandi arie del melodramma con gli Amici della Musica

Venerdì 17 aprile alle 21, nella sala 2 del Teatro Civico di Oleggio, si terrà un concerto con le arie più note del melodramma. L’evento fa parte della stagione degli Amici della Musica, un’associazione locale che quest’anno festeggia il sessantesimo anniversario dalla fondazione. La serata propone brani di compositori come Verdi e Mozart, interpretati da artisti coinvolti in questa tradizione musicale.

Le romanze più celebri del melodramma tornano a risuonare a Oleggio. Venerdì 17 aprile, alle 21, la sala 2 del Teatro Civico ospiterà un nuovo appuntamento della stagione degli Amici della musica, storica realtà cittadina che traguarda quest'anno il 60° anniversario dalla fondazione.Il programma.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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