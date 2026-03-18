Da Verdi a Mozart con Arie d’opera Quando il talento conquista la scena

’Arie d’Opera. Concerti finali Cantante 5.0’, il ciclo di tre eventi dal vivo che segna la conclusione del percorso di alta formazione Cantante 5.0 è stato presentato, ieri mattina, al Ridotto del Teatro Comunale. E’ progettato e realizzato dall’Ente di formazione Com2 – Ente di Formazione Accreditato in Emilia-Romagna attivo nella formazione per gli spettacoli dal vivo. Il percorso formativo è realizzato con il Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara, tramite finanziamenti regionali Fse. I cantanti che hanno preso parte al percorso, selezionati dal Maestro Leone Magiera, si esibiranno nei concerti finali tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2026 a Ferrara, Cento e Copparo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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