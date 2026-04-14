Da Mozart a Bartók | concerto d’eccezione al Castello di San Giorgio
Domenica 26 aprile alle 18, nel Salone d’Onore del Castello di San Giorgio, si terrà un concerto di musica classica con un ospite speciale: l’ottavinista del Teatro alla Scala. L’evento presenta un programma che spazia da Mozart a Bartók, offrendo un’occasione per ascoltare composizioni di epoche e stili diversi. La serata vede la partecipazione di un musicista di rilievo nel panorama musicale nazionale.
Domenica 26 aprile alle ore 18 al Salone d’Onore del Castello di San Giorgio la musica classica protagonista con un concerto con un ospite d’eccezione: l’ottavinista del Teatro alla Scala. ProgrammaDonato Lovreglio (1841 - 1907) - L'eco di Napoli, capriccio op.41 per ottavino e pianoforteAlfredo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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