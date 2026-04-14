Negli ultimi tempi, le tecniche di attacco informatico hanno dimostrato di riuscire a superare i sistemi di autenticazione a due fattori, mettendo in discussione la sicurezza di questa pratica considerata standard. Diversi esperti nel settore segnalano come i metodi di infiltrazione siano diventati più sofisticati, portando a risultati che rendono meno affidabili le misure di protezione tradizionali. La questione della sicurezza digitale si fa quindi più complessa e richiede nuove strategie di difesa.

L’illusione che un secondo livello di verifica possa blindare definitivamente l’accesso ai dati digitali sta vacillando, poiché le tecniche di infiltrazione informatica sono ormai in grado di neutralizzare i protocolli di autenticazione a due fattori (2FA). La vulnerabilità non risiede tanto nel concetto di sicurezza aggiuntiva, quanto nella gestione pratica e nell’indipendenza dei diversi parametri utilizzati per validare l’identità di un utente. La fragilità del modello basato sulle credenziali e la distinzione tra i fattori. Il dibattito sulla sicurezza informatica si sta spostando verso l’abbandono delle classiche password, considerate oggi strumenti obsoleti e troppo esposti a rischi sistemici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: perché la doppia autenticazione non è più sicura

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