Ricetta elettronica il farmacista | Diventa obbligatoria l’autenticazione a più fattori
Dal 31 gennaio 2026, in Italia sarà obbligatorio usare l’autenticazione a più fattori per accedere alla ricetta elettronica. I farmacisti spiegano che questa novità riguarda tutte le funzionalità del sistema e mira a proteggere meglio i dati dei pazienti. Chi dovrà usare il servizio dovrà adottare metodi di accesso più sicuri, come codici inviati via sms o app dedicate. La modifica entrerà in vigore tra quasi due anni, ma già si parla di un cambiamento importante per la gestione delle ricette digitali.
Novità in farmacia: dal 31 gennaio 2026 l’accesso alle funzionalità della ricetta dematerializzata a carico del Servizio Sanitario Nazionale sarà consentito solo tramite autenticazione a due o più fattori. La misura completa il passaggio all’autenticazione cosiddetta “forte”, già in vigore per la ricetta elettronica non a carico del Ssn. Il dottor Ernesto De Amici, noto farmacista bergamasco, spiega: “Per i cittadini non cambia nulla, mentre per il farmacista oltre a effettuare l’autenticazione nel momento dell’accesso al sistema, all’apertura della giornata, diviene necessario eseguirla quando cambia la postazione, in base alle specifiche operazioni che compie.🔗 Leggi su Bergamonews.it
