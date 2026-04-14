Cumuli di rifiuti nei pressi della chiesa abbandonata e della linea ferroviaria

I volontari dell'associazione Dea hanno rilevato ieri la presenza di cumuli di rifiuti lungo un'area bonificata un anno fa, vicino a una chiesa abbandonata e alla linea ferroviaria ad Alta Velocità. I rifiuti sono stati trovati in località Cappella Foresta e nelle vicinanze della linea ferroviaria, evidenziando nuovamente episodi di sversamenti illeciti in zone precedentemente bonificate.

Un'area bonificata un anno fa è nuovamente teatro di sversamenti illeciti di rifiuti. E' quanto scoperto nella giornata di ieri (13 aprile) dai volontari dell'associazione Dea (Difesa Eco-Ambientale) in località Cappella Foresta e nei pressi della linea ferroviaria ad Alta Velocità.Nei pressi.🔗 Leggi su Casertanews.it Incendio nei pressi della stazione ferroviariaUna squadra dei vigili del fuoco di Prato è intervenuta ieri 10 aprile, poco dopo le 8, presso la sottostazione elettrica posta in prossimità della...