Lino Guanciale torna in tv con una nuova fiction, «L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro». L’attore interpreta un ruolo che si lega a momenti difficili della sua vita: la perdita dei genitori, la moglie e il figlio. Guanciale rivela di aver pensato di fare il benzinaio, perché i suoi genitori avevano il portafoglio sempre pieno di soldi. La fiction ripercorre gli anni della lunga caccia al boss mafioso, ma sul set l’attore si confronta anche con i ricordi più personali.

Lino Guanciale torna in prima serata come protagonista di «L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro», fiction Rai che ricostruisce la lunga caccia al boss mafioso più ricercato d'Italia. Attore tra i più amati del momento, Guanciale ha prestato il volto a un personaggio complesso, diviso tra dedizione al lavoro e fragilità umane. Ma chi è davvero l'interprete che il pubblico segue con tanta passione? Lino Guanciale, chi è Lino Guanciale nasce ad Avezzano, in Abruzzo, il 21 maggio 1979. Cresce in una famiglia molto legata alla scuola e alla cultura: il padre medico, Clelio, e la madre insegnante, Mariapia Ceccarelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Lino Guanciale, la nazionale di rugby, la morte dei genitori, la moglie, il figlio. «Volevo fare il benzinaio, avevano il portafoglio pieno di soldi»

Lino Guanciale rivela che avrebbe voluto fare il medico, come suo padre, e aveva superato il test di ingresso.

