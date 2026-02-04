Lino Guanciale la nazionale di rugby la morte dei genitori la moglie il figlio Volevo fare il benzinaio avevano il portafoglio pieno di soldi

4 feb 2026

Lino Guanciale torna in tv con una nuova fiction, «L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro». L’attore interpreta un ruolo che si lega a momenti difficili della sua vita: la perdita dei genitori, la moglie e il figlio. Guanciale rivela di aver pensato di fare il benzinaio, perché i suoi genitori avevano il portafoglio sempre pieno di soldi. La fiction ripercorre gli anni della lunga caccia al boss mafioso, ma sul set l’attore si confronta anche con i ricordi più personali.

Lino Guanciale torna in prima serata come protagonista di «L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro», fiction Rai che ricostruisce la lunga caccia al boss mafioso più ricercato d'Italia. Attore tra i più amati del momento, Guanciale ha prestato il volto a un personaggio complesso, diviso tra dedizione al lavoro e fragilità umane. Ma chi è davvero l'interprete che il pubblico segue con tanta passione? Lino Guanciale, chi è Lino Guanciale nasce ad Avezzano, in Abruzzo, il 21 maggio 1979. Cresce in una famiglia molto legata alla scuola e alla cultura: il padre medico, Clelio, e la madre insegnante, Mariapia Ceccarelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

Lino Guanciale: «Da bambino volevo fare il benzinaio, poi ho fatto l’attore. Per mio padre, medico, è stata una delusione fortissima»

Lino Guanciale: «Dovevo fare il medico, come papà. Superai il test di ingresso, ma non mi iscrissi: volevo recitare. I miei genitori sono dentro ogni mia scelta»

Lino Guanciale rivela che avrebbe voluto fare il medico, come suo padre, e aveva superato il test di ingresso.

