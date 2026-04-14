Il leader del principale partito di opposizione ha annunciato la creazione di un nuovo organismo incaricato di affrontare la crisi legata alle tensioni con l’Iran. La decisione è stata comunicata martedì 14 aprile, in un momento di crescente preoccupazione internazionale per l’escalation del conflitto. Questa iniziativa mira a coordinare le risposte politiche e strategiche del paese di fronte alla situazione.

Londra, martedì 14 aprile 2026. Keir Starmer prende il comando di un nuovo organismo decisionale volto a gestire l’escalation del conflitto con l’Iran. Il Middle East response committee, strutturato con la stessa logica dei gruppi che gestirono la pandemia nel 2020 o le fasi più dure della Brexit, riunirà per la prima volta il premier proprio in questa giornata. La nuova architettura governativa si divide in due rami distinti: un livello ministeriale e uno composto da funzionari di alto rango. L’obiettivo dichiarato è creare una coordinazione centrale capace di influenzare sia la politica estera che le risposte interne del Paese. Questo meccanismo permetterà consultazioni trasversali tra i vari dicasteri, superando la frammentazione delle responsabilità che spesso caratterizza la gestione delle crisi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Iran: Starmer lancia il nuovo comando per salvare l’economia

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