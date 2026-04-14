Crisi Iran | Starmer lancia il nuovo comando per salvare l’economia
Il leader del principale partito di opposizione ha annunciato la creazione di un nuovo organismo incaricato di affrontare la crisi legata alle tensioni con l’Iran. La decisione è stata comunicata martedì 14 aprile, in un momento di crescente preoccupazione internazionale per l’escalation del conflitto. Questa iniziativa mira a coordinare le risposte politiche e strategiche del paese di fronte alla situazione.
Londra, martedì 14 aprile 2026. Keir Starmer prende il comando di un nuovo organismo decisionale volto a gestire l’escalation del conflitto con l’Iran. Il Middle East response committee, strutturato con la stessa logica dei gruppi che gestirono la pandemia nel 2020 o le fasi più dure della Brexit, riunirà per la prima volta il premier proprio in questa giornata. La nuova architettura governativa si divide in due rami distinti: un livello ministeriale e uno composto da funzionari di alto rango. L’obiettivo dichiarato è creare una coordinazione centrale capace di influenzare sia la politica estera che le risposte interne del Paese. Questo meccanismo permetterà consultazioni trasversali tra i vari dicasteri, superando la frammentazione delle responsabilità che spesso caratterizza la gestione delle crisi internazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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