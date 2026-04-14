Crans Montana i Moretti indagati anche a Roma

A Crans Montana, l’incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 41 persone ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati anche dei titolari del locale in Italia. Le autorità italiane hanno avviato un’indagine parallela per accertare eventuali responsabilità legate all’incendio e alle condizioni del locale coinvolto. I dettagli delle indagini sono ancora in fase di sviluppo.

L’incendio di Capodanno di Crans Montana in cui morirono 41 persone. I titolari del locale finito in fiamme sono adesso indagati anche in Italia. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crans Montana, i Moretti indagati anche a Roma Crans Montana, i Moretti indagati anche a Roma Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a RomaLa Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jaques Moretti e la moglie Jessica nell'ambito del procedimento legato all'incendio del 31...