A Roma, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati due coniugi in relazione a un incendio avvenuto a Crans Montana lo scorso 31 dicembre. L’indagine riguarda la vicenda di una strage che si è verificata in Svizzera durante la notte di Capodanno. Le autorità italiane stanno approfondendo le responsabilità in un procedimento che coinvolge anche il territorio svizzero.

AGI - L’inchiesta romana sulla strage di Capodanno in Svizzera prende corpo. Jaques Moretti e la moglie Jessica sono stati indagati nell’ambito dal fascicolo aperto dalla Procura di Roma sul rogo del 31 dicembre a Crans Montana. I reati contestati ai coniugi Moretti per il rogo in Svizzera . Ai titolari del locale " Le Constellation ", dove scoppiò l’incendio, il procuratore Francesco Lo Voi e il pm Stefano Opilio contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. I due, secondo quanto si apprende, non saranno al momento interrogati nella Capitale.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans Montana: i coniugi Moretti indagati a Roma

Crans Montana, coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposiDisastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime: sono queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Roma per Jaques Moretti...

Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma