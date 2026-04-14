Costo primo successo nel 2026 per Schena

Nel fine settimana si è aperto ufficialmente il Campionato Italiano Velocità Montagna in zona nord e l’International Race Salita, attirando l’attenzione sul pilota Damiano Schena. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e si è concentrata su diverse prove di salita. Schena si è distinto come protagonista, portando a termine le prime tappe della stagione con buoni risultati.

Il recente fine settimana ha dato ufficialmente il via al Campionato Italiano Velocità Montagna in zona nord ed all'International Race Salita, consegnando agli onori delle cronache un Damiano Schena particolarmente pimpante. Il pilota di San Zeno di Montagna, presente ai nastri di partenza della.🔗 Leggi su Veronasera.it Entrando nel 2026 come DEREK | Stranger Things 5 Tennis Fitp Junior Program, primo successo del Cus Ferrara nel nuovo annoIl Tc le Mura ha visto lo svolgimento della prima tappa ferrarese del circuito di tornei Fitp Junior Program che ha fatto registrare il primo... Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano, Elena Curtoni torna in top-tenDopo il weekend negativo a Soldeu, ad Andorra, buona prova per Elena Curtoni nella prima discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di...