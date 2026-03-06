Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano Elena Curtoni torna in top-ten

Nel fine settimana si è svolta in Val di Fassa una discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Elena Curtoni ha ottenuto un buon piazzamento tornando in top-ten, mentre Laura Pirovano ha conquistato il primo successo in carriera. Dopo un weekend negativo a Soldeu, le due atlete italiane hanno mostrato segnali di ripresa.

Dopo il weekend negativo a Soldeu, ad Andorra, buona prova per Elena Curtoni nella prima discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino disputata in Val di Fassa. L'atleta valtellinese è infatti tornata in top-ten con il suo decimo posto a 73 centesimi dalla prima posizione. Domani si disputerà un'altra discesa, mentre domenica il weekend di Coppa del mondo in Val di Fassa si concluderà con un super-g. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

