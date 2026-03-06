Nel giorno del primo successo di Laura Pirovano Elena Curtoni torna in top-ten

Nel fine settimana si è svolta in Val di Fassa una discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Elena Curtoni ha ottenuto un buon piazzamento tornando in top-ten, mentre Laura Pirovano ha conquistato il primo successo in carriera. Dopo un weekend negativo a Soldeu, le due atlete italiane hanno mostrato segnali di ripresa.

Dopo il weekend negativo a Soldeu, ad Andorra, buona prova per Elena Curtoni nella prima discesa libera valida per la Coppa del mondo femminile di sci alpino disputata in Val di Fassa. L'atleta valtellinese è infatti tornata in top-ten con il suo decimo posto a 73 centesimi dalla prima posizione. Domani si disputerà un'altra discesa, mentre domenica il weekend di Coppa del mondo in Val di Fassa si concluderà con un super-g.

E VENNE IL GIORNO! Laura Pirovano ha vinto! Aicher beffata di 0.01 nella discesa in Val di FassaFinalmente Laura Pirovano! Il giorno più atteso è arrivato per la trentina, che nella prima discesa in Val di Fassa centra non solo il primo podio, ma ... oasport.it

Sci, primo successo in carriera per Laura Pirovano: trionfo nella discesa in Val di FassaVince la discesa libera sulla Volata: primo podio e primo successo della carriera. Gara perfetta sulla pista di casa per la trentina che ha battuto Aicher, di un solo centesimo, e Johnson. Festa a Pas ... sport.quotidiano.net

LOLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Discesa PERFETTA di Laura Pirovano in Val di Fassa! È il suo PRIMO PODIO in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino… ED È UN TRIONFO ASSURDOOOOOOOOOOOO #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com

Laura Pirovano regina in Val di Fassa: la prima storica vittoria sulla pista di casa. Giornata magica per lo sci trentino con il successo della campionessa di Spiazzo. - facebook.com facebook