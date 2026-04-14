Il 8 luglio 2025, a Cusercoli, un uomo di 69 anni è morto mentre era trasportato in ambulanza. Il suo figlio, in una chat, ha scritto di averlo incontrato in ospedale solo per accertamenti e di non averlo più rivisto, definendo la situazione

"Ho appena fatto un morto a Cusercoli". A scriverlo in una chat è Luca Spada. È l’8 luglio 2025. Quel giorno, sull’ambulanza su cui era in servizio, moriva Francesco Mario Scavone: a 69 anni, la più giovane delle presunte vittime. Scavone era originario proprio di Cusercoli, e il riferimento, come si legge anche nell’ordinanza di arresto, appare "evidente". Ora il figlio di Francesco Mario – Luca, meccanico navale alla Solaris Power Yachts – si è rivolto a un legale, l’avvocata Sara Lamio, deciso a fare piena luce sulla vicenda. Lui e Spada condividono lo stesso nome e quasi la stessa età – 28 anni Scavone, 27 Spada – eppure oggi non potrebbero essere più lontani, separati dal baratro dell’orrore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cos’è successo lì a bordo?". Francesco aveva 69 anni. Il figlio Luca: "In ospedale solo per accertamenti. Non l’ho più visto, è agghiacciante"

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