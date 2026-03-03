Quarta Repubblica Sempio | Stasi l' ho visto in un locale C' era anche Marco Poggi cos' è successo dopo

Durante una puntata di Quarta Repubblica, Sempio ha riferito di aver visto Stasi in un locale insieme a Marco Poggi. Ha anche menzionato che il primo interrogatorio, definito più come un sit, era stato molto leggero, perché gli investigatori avevano già avuto modo di valutare alcuni aspetti della situazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui fatti o sugli sviluppi successivi.

"Il primo interrogatorio, che in realtà era un sit, era stato molto blando perché avevano visto che c'erano delle chiamate dal mio telefono a quello di Marco (Poggi, ndr )": Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, lo ha detto nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi ha aggiunto: "L'anno dopo, quando hanno risentito me e per la prima volta anche gli amici della nostra compagnia, la mia sit è stata parecchio articolata: sono stato richiamato indietro due volte quel giorno, prima mi chiedono delle telefonate e vengo rimandato a casa e poi mi richiamano indietro perché non mi avevano chiesto cosa avessi fatto il 13 agosto (giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, ndr ). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l’omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo”: così Andrea Sempio a VerissimoIl 37enne è ospite di Silvia Toffanin per una lunga intervista trasmessa l'11 gennaio nell'ambito di un'ospitata che, come confermato da fonti...

Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, "non l'ho mai visto, sono innocente"Caso Garlasco, Andrea Sempio al Tg1: “Non ho mai visto il video intimo sul pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi, sono innocente”.

