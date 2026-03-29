Corriere dello Sport | Napoli Conte evita la squalifica | multa e beneficenza dopo il caso Manganiello

Durante la partita tra Napoli e Como, l'allenatore è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l'attenzione delle autorità sportive. Dopo le verifiche, non è stata decisa alcuna squalifica nei suoi confronti. Tuttavia, è stata comminata una multa e stabilito che una somma venga devoluta in beneficenza. La vicenda riguarda il comportamento dell'allenatore durante il match e il successivo intervento dell'arbitro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Nessuna squalifica per Antonio Conte dopo il caso esploso durante Napoli-Como. Come racconta Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, il tecnico azzurro ha evitato lo stop grazie a un accordo con la Procura Federale, chiudendo la vicenda con una sanzione economica. Come evidenzia Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport, il caso emerse solo successivamente grazie alle immagini televisive, che portarono la Procura Federale ad aprire un fascicolo. Il rischio per l’allenatore era pesante: almeno quattro giornate di squalifica per condotta ingiuriosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte evita la squalifica: multa e beneficenza dopo il caso Manganiello” Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il caso Lukaku: convocato dal Belgio ma ai margini con Conte” Corriere dello Sport: “Napoli, scudo su Buongiorno: Conte lo protegge dopo Marassi”"> Due errori che, alla fine, non hanno inciso sul risultato, ma che restano impressi come cicatrici nella mente di un calciatore in difficoltà. Contenuti utili per approfondire Corriere dello Sport Napoli Conte evita... Temi più discussi: Il Napoli lo aspettava, Lukaku resta in Belgio: la decisione del giocatore; Napoli, quanti rimpianti: cammino da scudetto con i big a disposizione; È il Napoli ma sembra Manchester: Conte pensa a un trio d’attacco inedito; Il fattore Conte: c'è pepe nella lotta scudetto. Corriere dello Sport: Napoli, con i rientri cambia tuttoNapoli vola con quattro vittorie consecutive. Il Corriere dello Sport evidenzia l’impatto dei rientri: Lukaku, De Bruyne e McTominay decisivi per la svolta. mondonapoli.it I 100 anni del Napoli con il Corriere dello Sport-StadioDue uscite settimanli, ogni mercoledì e sabato, per ripercorrere un capitolo alla volta la storia azzurra raccontata dal maestro Mimmo Carratelli ... napolitoday.it Corriere della Sera. . «Ho visto quella donna in acqua, non era cosciente. Ho iniziato a chiamarla, ma quando ho visto che non rispondeva. Mi sono buttato senza pensarci». Così Dario Simoni, secondo allenatore dell'Igor di Novara, squadra di pallavolo piem - facebook.com facebook Corriere Rinnovabili oltre il 90% della nuova potenza elettrica e 16,6 milioni di occupati: il saggio di Silvestrini e Onufrio tra illusione del nucleare e rivoluzione delle rinnovabili x.com