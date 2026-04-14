Copa del Rey | Barcellona travolto dall’Atlético Flick ammette il disastro

Nella semifinale di andata della Copa del Rey, il Barcellona ha perso 4-0 contro l’Atlético Madrid. La partita si è giocata giovedì sera, e il risultato ha lasciato il tecnico del club ammettere il disastro. Non sono stati segnalati cambi di formazione o episodi particolari prima del fischio finale. La gara si è conclusa con un risultato che complica la qualificazione del Barcellona alla finale.

Il Barcellona ha subito un impatto devastante nella semifinale di andata della Copa del Rey, soccombendo per 4-0 contro un Atlético Madrid travolgente giovedì sera. Il risultato mette i campioni in carica in una posizione di estremo svantaggio, costretti a una missione quasi impossibile per sperare di raggiungere la finale. La serata al Camp Nou è stata segnata da una prestazione collettiva che ha lasciato poco spazio alle giustificazioni. In campo, l’errore precoce di Garcia, che ha trasformato un’azione avversaria in un autogol, ha dato il via a un declino difficile da arrestare. La situazione tattica è precipitata ulteriormente nella seconda frazione di gioco, quando lo stesso Garcia è stato espulso, aggravando un quadro già compromesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Copa del Rey: Barcellona travolto dall’Atlético, Flick ammette il disastro Barcellona-Real Madrid 3-2 | Highlights FINALE Supercoppa di Spagna 2026 Barcellona Atletico Madrid 3-0: impresa solo sfiorata ai blaugrana, in finale di Copa del Rey vanno i Colchoneros. Come è andata!Calciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo. Atletico Madrid-Barcellona, semifinale di Copa del Rey: tre problemi per i blaugrana, Simeone lancia la nuova stellaUna semifinale della Copa del Rey mette di fronte Barcellona e Atletico Madrid, nell’andata in programma questa sera al Metropolitano.