Controlli nel week end ladri in trasferta e droga in casa | 5 denunce nel Vco

Nel weekend sono stati effettuati controlli nel Vco, con cinque persone denunciate e un automobilista fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Durante le operazioni, sono state trovate sostanze stupefacenti nelle abitazioni di alcuni individui. Le forze dell’ordine hanno anche intercettato alcuni ladri che si erano spostati in diverse zone della provincia.

Cinque persone denunciate e un automobilista fermato alla guida con un tasso alcolemico oltre quello consentito dalla legge. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel Vco nel fine settimana dell'11 e 12 aprile.I furti a VerbaniaIn particolare, a Verbania, i militari della.🔗 Leggi su Novaratoday.it Nove persone denunciate nel week end: i controlli dei carabinieri nel VcoA Omegna, in particolare, un 59enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da cucina con lama di 10 centimetri Nove persone...