Continuamente baci diversi dal 17 aprile al 27 giugno la mostra di Mario Madiai allo Studio 74
Da venerdì 17 aprile a martedì 27 giugno, lo Studio 74 di Galleria Fidanda ospiterà la mostra personale di Mario Madiai, intitolata “Continuamente Baci Diversi”. L’esposizione si tiene presso la sede di Via Leonardo Cambini 30 e sarà accessibile durante questo periodo. La rassegna presenta una selezione di opere dell’artista nato a Siena nel 1944, con l’inaugurazione prevista alle 18 di venerdì.
Studio 74 di Galleria Fidanda presenta “Continuamente Baci Diversi”, mostra personale di Mario Madiai (Siena, 1944), che sarà inaugurata venerdì 17 aprile alle 18 nella sede di Via Leonardo Cambini 30. L'esposizione sarà visitabile fino a sabato 27 giugno.Le opere nascono dal desiderio.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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