Estroflessioni dal 7 febbraio la mostra di Carmine Messina allo Studio 74
Il 7 febbraio alle 18 si apre allo Studio 74 la mostra personale di Carmine Messina intitolata
Studio 74 presenta "Estroflessioni", mostra personale dell'artista Carmine Messina che sarà inaugurata sabato 7 febbraio alle 18. L'esposizione, visitabile fino a sabato 11 aprile, nasce dalla riflessione dell'artista sul concetto di estroflessione come superamento del limite tradizionale della pittura, trasformando la tela in un corpo presente. L'osservatore è invitato a un'esperienza che richiede tempo e attenzione: avvicinarsi, allontanarsi, seguire le variazioni minime della superficie, lasciarsi guidare dalle ombre e dalle sporgenze. In questo processo, il quadro smette diventa presenza, un oggetto che interroga il nostro modo di guardare e di abitare lo spazio.🔗 Leggi su Livornotoday.it
