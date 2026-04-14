La squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita, con alcuni giocatori che si sono allenati regolarmente e altri che hanno lavorato a parte a causa di infortuni. Tra i presenti, nessuno ha ricevuto sanzioni o ammonizioni recenti. La preparazione si svolge nel centro sportivo di riferimento, con lo staff tecnico che monitora attentamente lo stato di salute dei calciatori, anche in relazione ai tempi di recupero.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha ripreso questa mattina la preparazione per la sfida contro il Bologna. Yildiz si è allenato a parte. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Adzic: problema alla caviglia. Rientro da valutare. Perin: nessuna lesione dopo il fastidio al polpaccio destro. Rientro da valutare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: ripresa la preparazione. Yildiz a parte

Continassa Juve: secondo giorno di riposo, domani la ripresa con i nazionalidi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Leggi anche: Continassa Juve: Yildiz verso la convocazione, le ultime sull’Atalanta

Temi più discussi: Il discorso di Spalletti alla squadra per annunciare il rinnovo con la Juve; Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Juve, tutto lascia pensare a David contro l’Atalanta: dalla Continassa fanno filtrare che…; Juventus oggi alla Continassa dopo la vittoria a Bergamo. Consueto programma post-partita.

Yildiz si è allenato a parte oggi alla Continassa: le condizioni del turco della Juventus e cosa filtra in vista del BolognaYildiz si è allenato a parte oggi alla Continassa: le condizioni del turco della Juventus e cosa filtra in vista del Bologna ... calcionews24.com

Allenamento in mattinata per la Juve. Yildiz ha lavorato a parte14:14 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro il Bologna. Kenan Yildiz, oggi, non si è allenato con il gruppo è ha lavorato ... tuttojuve.com

(Gds) "La Juve riprende oggi gli allenamenti. Ieri alla Continassa si sono visti Yildiz, Vlahovic e Adzic" https://ow.ly/26xx50YICQU - facebook.com facebook