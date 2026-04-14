Le tensioni energetiche provocate dal conflitto sono destinate a influenzare le finanze delle famiglie italiane nei prossimi due anni. Secondo le stime, il potere d'acquisto potrebbe diminuire di quasi 1.000 euro per nucleo familiare tra il 2026 e il 2027. Questa riduzione si tradurrebbe in una diminuzione dei consumi e del reddito disponibile, a causa dell’aumento dei costi energetici.

Le tensioni energetiche legate alla guerra rischiano di ridurre il reddito disponibile e i consumi fino a 963 euro per famiglia, in Italia, nel biennio 2026-2027. È la stima dell'ufficio studi Confcom, presentata alla conferenza stampa di apertura del Forum Confcommercio, nello scenario più negativo. Le stime di crescita, nello stesso scenario, sono appena dello 0,3% per il 2026 e dello 0,4% per il 2027, con un'inflazione rispettivamente del 3,7;% e 3,5;% e la perdita di 25mila unità di lavoro nel 2027. Il Forum è il primo evento ufficiale in cui la confederazione utilizza la nuova denominazione Confcom.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcom, a rischio quasi 1000 euro di potere d'acquisto in 2 anni

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