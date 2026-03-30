Sono passati dieci giorni dal debutto del nuovo serale di Amici di Maria De Filippi, andato in onda il 21 e il 28 marzo. In questa fase, alcuni concorrenti sono stati promossi, mentre altri hanno ricevuto delle bocciature. Tra i favoriti si segnalano Angie e Lorenzo, mentre Valentina e Gard non hanno raggiunto le aspettative spettate.

Sono trascorsi esattamente dieci giorni dal debutto del nuovo Serale di Amici di Maria De Filippi (la prima puntata si è tenuta il 21 marzo, la seconda il 28). È terminato il tempo dello studio canonico (sebbene, in senso più ampio, non si finisce mai d'imparare). Il Serale rappresenta lo spartiacque decisivo, la fase più suggestiva, quella in cui gli allievi diventano piccoli perfomer. La competizione entra nel vivo. Competizione, appunto. C’è chi la regge e chi soccombe (è fisiologico e profondamente umano). C'è chi — contrariamente rispetto al percorso del pomeridiano — sta disattendendo le aspettative e chi, al contrario, si sta rivelando una felice sorpresa. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Amici, il serale: promossi e bocciati (finora). L'ascesa di Angie e Lorenzo, Valentina e Gard deludono

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