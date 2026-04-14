Comunali a Calvi Zampetti in campo con Errico | Attenzione e ascolto verso chi ha più bisogno

In vista delle prossime elezioni comunali a Calvi, uno dei candidati ha annunciato di essere in campo insieme a un altro rappresentante. La loro campagna si concentra sull’attenzione e l’ascolto delle esigenze di chi ha più bisogno nella comunità. La scelta di allearsi nasce dall’intenzione di lavorare per migliorare i servizi e le condizioni di vita dei residenti. La corsa elettorale si avvicina, con i candidati che presentano proposte e obiettivi.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni comunali, tra i candidati al Consiglio comunale di Calvi c’è anche Raffaelina Zampetti, infermiera in pensione dell’ Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, dove ha ricoperto anche ruoli di responsabilità nella gestione di reparti, tra cui quello oncologico. Da sempre residente nel centro del paese, Zampetti è conosciuta per la sua disponibilità verso gli altri, maturata nel corso degli anni non solo nella professione, ma anche nella vita quotidiana, mettendo spesso a disposizione le proprie competenze per familiari, amici e concittadini. Una sensibilità che oggi la porta a mettersi in gioco anche sul piano amministrativo: “Ho scelto di candidarmi per portare attenzione verso le persone più fragili, i malati, gli anziani e chi ha bisogno di essere ascoltato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali a Calvi, Zampetti in campo con Errico: “Attenzione e ascolto verso chi ha più bisogno” VIDEO/ Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno di nuove idee e prospettive”Tempo di lettura: 2 minuti Indossare la divisa, mettere in bella vista il pettorale, allacciare le scarpe e scendere per strada: non c’è immagine... Comunali a Calvi, Marallo scende in campo a sostegno di Domenico ErricoTempo di lettura: 2 minutiCon profondo senso civico e con la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della comunità, il dott. Pagani, Comunali 2026. Per Nicola Campitiello arriva, anche, l'ok della Lega con Lucia Vuolo ed il Coordinatore Regionale Gianpiero Zinzi. #pagani #ComunediPagani #comunali2026 #ElezioniComunali2026 #centrodestra #AgendaPolitica https://www.age - facebook.com facebook #Terni, #ascensori #comunali: la #Schindler si prende l’ #appalto global. Via libera con 47% #ribasso x.com