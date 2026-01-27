In Alto Adige torna il gelo dopo la neve temperature fino a -18 e mai sopra lo zero
L’Alto Adige registra di nuovo temperature molto basse, con punte fino a -18°C a San Giacomo in Val di Vizze. La regione torna a vivere condizioni di gelo intenso dopo la neve, con valori che rimangono ben sotto lo zero. Le temperature record evidenziano le sfide climatiche di questa stagione, richiedendo attenzione e precauzioni.
Torna il gelo sull’Alto Adige con nuovi livelli record di temperature. I valori più bassi registrati a San Giacomo in Val di Vizze con -18 °C e Sesto di Pusteria con -17 °C.🔗 Leggi su Fanpage.it
Nell'Alto Adige, si è registrata la notte più fredda dell'inverno con temperature fino a -25°C sull'Anticima della Cima Libera, a circa 3.
