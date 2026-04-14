Tra poche ore prende il via la quarta tappa delle Italian Series of Poker, con numerosi giocatori pronti a sfidarsi nelle varie classifiche. Le competizioni individuali e di squadra sono ancora aperte e prevedono in palio pacchetti per un viaggio a Las Vegas. La classifica Player of the Year ha visto un cambio in vetta, con un nuovo leader che si affaccia ora in prima posizione.

L' inizio della quarta tappa delle Italian Series of Poker è imminente. Diamo uno sguardo alle tante classifiche individuali e di squadra che, lo ricordiamo, mettono in palio pacchetti per volare a Las Vegas. Nella graduatoria più importante c'è stato un cambio della guardia in vetta Molti tornei, oltre a mettere in palio succosi premi in denaro per i vincitori, organizzano anche classifiche "di stagione". E' il caso delle Italian Series of Poker. L'annata 25-26 è giunta al penultimo appuntamento. Ecco le classifiche generali ISOP con nuovo numero 1 POY In totale ci sono 10 pacchetti per volare a Las Vegas e giocare nella Mecca del Poker.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Classifiche ISOP: cambio in vetta al Player of the Year

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