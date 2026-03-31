Un cantante blues sta dominando le classifiche internazionali, raccogliendo milioni di ascolti su piattaforme di streaming. La sua presenza online ha scatenato numerosi commenti sui social media, mentre si diffonde la notizia che la canzone potrebbe essere stata creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La diffusione di questa musica ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori riguardo alle modalità di produzione e alle implicazioni dell’uso dell’AI nel settore musicale.

Un cantante blues sta conquistando le classifiche internazionali, accumulando milioni di ascolti e attirando l’attenzione del pubblico come una vera star. Le sue canzoni emozionano, la sua voce appare autentica e il suo stile richiama le atmosfere più classiche del soul e del rhythm & blues. Eppure, dietro questo successo sorprendente si nasconde una verità che spiazza: questo artista non è reale. Non ha mai calcato un palco, non ha una storia personale e non esiste al di fuori di uno schermo. È il prodotto di un’intelligenza artificiale. Il fenomeno nasce con una rapidità impressionante. Il brano “ Another Day Old ” raggiunge la vetta delle classifiche iTunes in pochissimo tempo, mentre altre sue canzoni si posizionano stabilmente nella Top 10. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Questa canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche mondiali, ma c’è di nuovo mezzo l’AI (e i social non perdonano)

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