Chiude Frau Musika | in centro resta solo un negozio di dischi di musica classica

A Torino, il negozio di dischi dedicato alla musica classica più antico della città ha chiuso definitivamente. Situato in Via Po, era aperto dal 1981 e aveva una clientela che arrivava anche dal Conservatorio e da visitatori in visita in città. La proprietaria aveva quarantacinque anni e aveva gestito il negozio per oltre quarant’anni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Aveva quarantacinque anni ed era il negozio di dischi di musica classica più antico di Torino. Frau Musika, in Via Po, dal 1981 è stato un punto di riferimento per gli appassionati del genere, con tanti clienti che arrivavano anche dal Conservatorio o perché erano in città per assistere agli.🔗 Leggi su Torinotoday.it "Vinile Day”: al Centro Commerciale Tremestieri dischi e aree dedicate ai miti della musicaIl fascino intramontabile del microsolco sbarca al Centro Commerciale Tremestieri.