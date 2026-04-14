Chi sono i manager pubblici più pagati di Firenze e quanto guadagnano

A Firenze, le partecipate del Comune contano 14 aziende, tra cui alcune con fatturati di milioni di euro. I manager di queste società pubbliche ricevono stipendi elevati, con alcune retribuzioni che raggiungono anche diverse centinaia di migliaia di euro all’anno. La presenza di nuove società e di partecipazioni minime si affianca a quelle storiche, creando un panorama variegato di incarichi e retribuzioni nel settore pubblico locale.

Aziende che fatturano milioni e manager che prendono anche centinaia di migliaia di euro. Parliamo delle partecipate del Comune di Firenze che, tra ‘sopravvissute’ e new entry, partecipazioni minime e socio unico, sono arrivate a 14. Per capire quali sono, quanto fatturano e soprattutto quanto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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In Sardegna ci sono 3.500 case costruite per chi non c'è più. Non sono tombe. Hanno stanze, soffitti, altari decorati. Sono state scavate a mano nella roccia per ospitare i defunti — perché questi dovevano continuare a vivere, solo sottoterra. Si chiamano Domu - facebook.com facebook

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