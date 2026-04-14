Durante i pomeriggi domenicali, si verificano spesso situazioni di conflitto e irritabilità tra i membri della famiglia. Uno ascolta musica ad alto volume dal telefono, un altro discute di una serie televisiva, mentre i bambini si contendono oggetti senza motivo. Questi momenti di tensione sono comuni, ma si cerca di trovare metodi per migliorare la convivenza senza imporre regole rigide o restrizioni.

C ’è un momento della domenica pomeriggio in cui la pazienza collettiva finisce. Qualcuno guarda il telefono ad alto volume, un altro racconta la trama di una serie che il resto della famiglia non ha ancora visto, i bambini litigano per qualcosa di irrilevante. La soluzione esiste, ed è davvero semplice. Si chiama quiet hour e funziona. Benessere mentale: 5 pratiche per sperimentare i benefici del silenzio. guarda le foto Cos’è la quiet hour e perché riduce i litigi in famiglia. La quiet hour è un’ora di silenzio fissa nella routine domestica. Niente televisione accesa, niente conversazioni ad alta voce, niente trattative. Ognuno nel proprio spazio, ognuno con i propri pensieri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi la introduce riferisce meno discussioni, meno irritabilità, convivenza migliore. Ecco come fare senza che diventi un'imposizione

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