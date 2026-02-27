La variante genetica che fa fumare di meno | chi la possiede può consumare fino al 78% di sigarette in meno

Uno studio internazionale ha individuato una variante genetica rara che permette ai fumatori di ridurre il numero di sigarette consumate fino al 78 per cento. La scoperta riguarda un particolare gene e il suo ruolo nel comportamento legato al fumo. La ricerca evidenzia un collegamento tra questa specifica variante e una diminuzione significativa nel consumo di tabacco.

Uno studio internazionale ha scoperto che la presenza di una rara variante in un determinato gene può influenzare il consumo di sigarette nei fumatori. Anche se sono necessari altri studi, i ricercatori sperano che questo risultato possa portare a nuove strategie per contrastare la dipendenza.