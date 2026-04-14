Champions League i risultati dei quarti | l' Atletico Madrid vola in semifinale

Nella notte al Metropolitano di Madrid, l'Atletico Madrid ha superato il Barcellona in una partita durata più di due ore, conquistando così l'accesso alle semifinali di Champions League. La sfida si è conclusa con una vittoria per l'Atletico, che ha mantenuto la porta inviolata e ha ottenuto il passaggio del turno. La partita ha visto numerosi momenti di tensione e un ritmo molto intenso, caratterizzato da continui scambi tra le due squadre.

Madrid, 14 aprile 2026 - Succede di tutto al Metropolitano di Madrid: l'Atletico sopravvive al Barcellona dopo una partita, che è stata più una maratona. I blaugrana, sconfitti all'andata 2-0 al Camp Nou, la sbloccano subito: al 4' Lamine Yamal sfrutta un errore di Langlet e non sbaglia da solo davanti a Musso per l' 1-0. Il Barca continua a spingere, con l'ex portiere dell'Atalanta che salva i suoi più di una volta. Ma non può nulla contro il tocco a giro di Ferran Torres che segna il 2-0 e pareggia i conti momentaneamente. Ma l'Atletico fa quello che sa fare benissimo: una semi transizione si chiude con un assist perfetto di Griezmann a tagliare l'area per Ademola Lookman che buca Garcia per il 2-1 e riporta i Colchoneros in vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dei quarti: l'Atletico Madrid vola in semifinale NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Champions League, risultati e marcatori: PSG e Atletico Madrid in semifinalePSG e Atletico Madrid conquistano le semifinali di Champions League eliminando rispettivamente Liverpool e Barcellona al termine di una serata ricca... Risultati Champions League LIVE: si parte col ritorno dei playoff, in campo Atletico Madrid Club BruggePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...