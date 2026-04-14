Cgil allarme carburanti per voli e autotrasporto | c' è rischio di paralisi per il sistema

La Cgil ha lanciato un allarme riguardo a una possibile crisi nei rifornimenti di carburante che potrebbe colpire sia il settore del trasporto aereo che quello su strada. Secondo il sindacato, si registrano carenze di carburante negli aeroporti destinato ai voli, mentre è stato annunciato uno sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile. La situazione rischia di causare disagi e blocchi nel sistema di trasporto.