Cgil allarme carburanti per voli e autotrasporto | c' è rischio di paralisi per il sistema
La Cgil ha lanciato un allarme riguardo a una possibile crisi nei rifornimenti di carburante che potrebbe colpire sia il settore del trasporto aereo che quello su strada. Secondo il sindacato, si registrano carenze di carburante negli aeroporti destinato ai voli, mentre è stato annunciato uno sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile. La situazione rischia di causare disagi e blocchi nel sistema di trasporto.
Allarme della Cgil per una possibile crisi dei rifornimenti che investe contemporaneamente il trasporto aereo e quello su gomma: da un lato la carenza di carburante avio negli aeroporti, dall’altro lo sciopero degli autotrasportatori già proclamato dal 20 al 25 aprile.Il segretario generale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Carburanti, a rischio i voli. Boom prezzi di benzina e gasolioLa crisi in Iran si ripercuote sui carburanti e sugli approvvigionamenti negli aeroporti.