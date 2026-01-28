I tre tedofori proposti dal Comune di Como | Erika Fasana Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri

Questa mattina il Comune di Como ha annunciato i nomi dei tre tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica durante la tappa in città il prossimo 3 febbraio. Sono Erika Fasana, ex ginnasta olimpica, il calciatore Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri. Sono loro a portare avanti il testimone in un momento che si avvicina all’appuntamento di Milano Cortina 2026, uno degli eventi più attesi dell’anno. La città si prepara ad accogliere il passaggio della torcia, che attraverserà le str

Palazzo Cernezzi ha proposto la terna per la tappa comasca del Viaggio della Fiamma Olimpica: arrivo il 3 febbraio, cerimonia in piazza Cavour e percorso tra lungolago e centro Como si prepara a uno dei momenti più attesi del cammino verso Milano Cortina 2026: martedì 3 febbraio la Fiamma Olimpica farà tappa in città. In vista dell’evento, il Comune di Como ha indicato i tre tedofori “di proposta comunale”: la ginnasta Erika Fasana, l’allenatore del Como Cesc Fàbregas e l’ortopedico Andrea Panzeri. Classe 1996, nata a Como, Erika Fasana è un nome che gli appassionati di sport conoscono bene: ginnasta di alto profilo, si è distinta soprattutto al corpo libero, diventando negli anni un riferimento della ginnastica artistica italiana.🔗 Leggi su Quicomo.it

