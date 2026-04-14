Cecchini di Sarajevo le parole del 64enne piemontese | Ho millantato racconti di altri volevo fare il militare ma sono miope

Un uomo di 64 anni, originario del Piemonte, è stato ascoltato in un’indagine che coinvolge anche altre tre persone per omicidio volontario. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di aver inventato storie di altri e ha spiegato di aver voluto fare il militare, ma la sua miopia glielo avrebbe impedito. Il pensionato ha consegnato alcuni documenti e ha fornito dettagli sulla sua partecipazione alla vicenda.

Il pensionato 64enne, indagato insieme ad altre tre persone per omicidio volontario, ha consegnato una memoria dove ammette di non essersi mai aggregato a una fazione paramilitare serba, come sostenuto in precedenza, avendo invece millantato tutto Continua l'inchiesta sui cecchini di Sarajevo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, le parole del 64enne piemontese: "Ho millantato racconti di altri, volevo fare il militare ma sono miope" Cecchini a Sarajevo, 64enne non risponde ai pm. L’avvocata: “Ha millantato racconti di amici, lui non è mai andato in Bosnia”Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, interrogato dai pm di Milano, il 64enne della provincia di Alessandria che nei giorni scorsi... Cecchini a Sarajevo, secondo indagato non risponde al pm. Legale: "Millantato racconti non suoi"Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo indagato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini di Sarajevo, sentito dal pm Alessandro...