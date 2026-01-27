Dinoi dei Noi Moderati torna a criticare le promesse non mantenute fatte ai cittadini di Taranto. “Avevamo detto e denunciato che tutto era solo propaganda”, dice, sottolineando come le promesse fatte si siano dissolte nel nulla. I tarantini si sentono presi in giro, ancora una volta vittime di false speranze. La situazione rimane difficile, e i problemi della città sembrano non trovare soluzione.

Tarantini Time Quotidiano “L’avevamo detto, denunciato e previsto. Oggi, purtroppo, i fatti danno ragione a Noi Moderati, ma non c’è nulla da festeggiare: a perdere sono i cittadini di Taranto, ancora una volta illusi da promesse scritte sulla sabbia”. È l’analisi di Mario Dinoi, segretario cittadino di Noi Moderati Taranto, che torna sul tema dell’ospedale San Cataldo. “Le dichiarazioni trionfali rilasciate durante l’ultima campagna elettorale dal sindaco Bitetti e dal centrosinistra circa un’apertura imminente entro l’estate – ha detto Dinoi – si sono rivelate per quello che erano: una ‘boutade’ elettorale, un esercizio di cinismo politico sulla pelle di chi soffre”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, San Cataldo, Dinoi (Noi Moderati): “Cittadini presi in giro, avevamo ragione: era solo propaganda”

Approfondimenti su Taranto Cittadini

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taranto Cittadini

Argomenti discussi: San Cataldo Taranto, Dinoi (Noi Moderati): La farsa continua, era solo propaganda; Nuovo ospedale San Cataldo, Solo propaganda sulla pelle dei cittadini; Taranto, ospedale San Cataldo: Solo propaganda elettorale; Taranto, FdI organizza un incontro sul riordino della Polizia Locale.

Dal vescovo di Taranto appello sul voto: «Essere selezionatori critici»Quest’anno le celebrazioni di San Cataldo arrivano in piena campagna elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ed ecco perché è stato il commisario straordinario Giuliana ... quotidianodipuglia.it

Taranto, per il «San Cataldo» si attendono per risorse e assunzione del personale sanitario«Stiamo aspettando l’autorizzazione del Ministero della Salute sull’assunzione del personale sanitario e di risorse economiche per far funzionare a pieno i servizi del nuovo ospedale San Cataldo. Il ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Chiesa di San Cataldo - Palermo - Foto di ellm - facebook.com facebook