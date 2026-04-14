Castelli Aperti torna nel novarese | gli appuntamenti di domenica 19 aprile
Domenica 19 aprile si tiene una nuova giornata di Castelli Aperti nel novarese. La manifestazione consente di visitare alcune dimore storiche della regione, che rimarranno aperte tutte le domeniche fino a ottobre. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi che promuovono la visita di siti storici e culturali del Piemonte. La partecipazione è aperta al pubblico senza necessità di prenotazione.
Castelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le dimore storiche piemontesi tutte le domeniche fino a ottobre, prosegue anche domenica 19 aprile.I castelli aperti nel novareseIn provincia di Novara sono due le dimore che si possono visitare in occasione della rassegna "Castelli Aperti".A.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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