Muharemovic Juve conferme totali sul pressing dell’Inter Il Sassuolo ha fissato il prezzo il 50% andrebbe ai bianconeri | i dettagli
L’interesse dell’Inter per il difensore Muharemovic è stato confermato, con dettagli sul pressing dei nerazzurri. Il Sassuolo ha stabilito un prezzo di vendita e il 50% della cifra sarebbe destinato alla Juventus, secondo le informazioni disponibili. Le trattative tra le diverse parti coinvolte sono in corso, e le strategie dei club sono state rese note. Non ci sono ancora annunci ufficiali o decisioni definitive.
di Luca Fioretti Muharemovic Juve, le ultimissime notizie sull’interesse dell’Inter per il difensore e le strategie dei bianconeri grazie a questa clausola. Il calciomercato entra sempre più nel vivo. Tarik Muharemovic è finito saldamente al centro delle attenzioni dell’ Inter, considerata caldissima sul difensore che tanto bene ha fatto in questa stagione. La valutazione economica fissata dal Sassuolo si aggira intorno ai 30 milioni di euro: i nerazzurri vogliono chiudere la trattativa a prescindere, ma l’operazione subirebbe una clamorosa accelerata se Alessandro Bastoni dovesse essere ceduto al Barcellona. Questo incredibile intreccio sportivo infiamma le imminenti sessioni, con il club lombardo pronto a sferrare l’offensiva per assicurarsi il talento e fargli firmare un nuovo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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