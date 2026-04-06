Muharemovic Juve conferme totali sul pressing dell’Inter Il Sassuolo ha fissato il prezzo il 50% andrebbe ai bianconeri | i dettagli

L’interesse dell’Inter per il difensore Muharemovic è stato confermato, con dettagli sul pressing dei nerazzurri. Il Sassuolo ha stabilito un prezzo di vendita e il 50% della cifra sarebbe destinato alla Juventus, secondo le informazioni disponibili. Le trattative tra le diverse parti coinvolte sono in corso, e le strategie dei club sono state rese note. Non ci sono ancora annunci ufficiali o decisioni definitive.