Caso Almasri il voto alla Camera su Bartolozzi | la diretta

Alle 14, l’Aula della Camera discuterà una proposta approvata dall’Ufficio di presidenza che riguarda un conflitto di attribuzione. La questione coinvolge la procura di Roma e il Tribunale dei Ministri, e l’intenzione è di portare il caso davanti alla Corte costituzionale. La discussione si svolgerà nel contesto del dibattito sugli sviluppi legali relativi al caso Almasri e alla posizione di un parlamentare.

L’Aula della Camera si esprimerà alla ripresa dei lavori pomeridiani – a partire dalle 14 – sulla proposta, approvata dall’Ufficio di presidenza, di elevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti della procura di Roma e del Tribunale dei Ministri”. “Su base regolamentare e secondo quanto avvenuto costantemente in occasione dell’elevazione di un conflitto da parte della Camera o di costituzione in giudizio per conflitti elevati da altri poteri dello Stato, potranno intervenire una deputatoa a favore e unoa contro, ai sensi dell’articolo 41. Ove richiesto la Presidenza potrà ampliare gli interventi a una deputatoa per gruppo che ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 45.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, il voto alla Camera su Bartolozzi: la diretta Almasri: chiuso dibattito su caso Bartolozzi in Ufficio presidenza Camera, prossima seduta votoRoma, 22 gen (Adnkronos) - E' proseguito anche oggi, nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Camera, la discussione sul caso Bartolozzi... Bartolozzi alla Camera: l’ex capa di gabinetto dribbla le domande sul rinvio a giudizio per il caso AlmasriL’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dimessasi dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, si è intrattenuta...